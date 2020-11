Hergeirsson forbereder seg på åpningskamp uten Solberg

NTB Sport

Det gikk Hergeirsson langt i å bekrefte på et digitalt pressemøte tirsdag.

Györ-keeper Solberg avla en positiv koronaprøve tidligere i november og har vært i karantene etter dette. Hun skal testes på ny i Ungarn tirsdag. Først da blir veien videre klarere.

På spørsmål fra NTB om Hergeirsson må operere med to planer i tiden som kommer, der den ene tar høyde for at Solberg ikke spiller EMs åpningskamp, svarer landslagssjefen:

– Vi bør jo ha tenkt tanken, men samtidig føler vi at det fortsatt er ni dager til start. Det kommer an på svarene i dag og de testene hun gjennomgår de neste dagene. Det er ikke noe stress rundt dette. Vi forbereder oss på å spille uten henne i starten.

Kommer over helgen

Hergeirsson avviser at keepersituasjonen volder bekymring.

– Vi er ikke bekymret på dette tidspunktet. Dette går sin gang. Hun skal testes i dag. Så vil det svaret si noe om hvorvidt hun kan komme til neste trinn i prosessen som er undersøkelser av lunge og hjerte som de har rutiner på i Ungarn. Det vil foregå de neste dagene, sa han.

Når Solberg dukker opp i Danmark er inntil videre vanskelig å si.

– Jeg tror ikke vi kan regne med at Silje kommer hit før over helgen tidligst, sa landslagssjefen.

Klubbledelsen i Györ har ikke svart på NTBs henvendelser om Solberg tirsdag.

– Silje er i bedring. Svarene på disse (testene) vil gi en pekepinn på hva som skjer videre. Vi følger opp dag for dag, sier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Kristiansen klar

Silje Solberg er den soleklare førstekeeperen for Norge, men det er altså uklart om hun i det hele tatt rekker EM-åpningen torsdag neste uke.

Emily Stang Sando er den andre keeperen i den norske troppen på 16. Hun spiller i den tyske klubben Bietigheim.

Vipers-keeper Katrine Lunde ble utelukket til mesterskapet da det kort tid før uttaket ble kjent at hun er gravid.

Rikke Granlund (Esbjerg) står som målvaktreserve for Norge. Det er ikke helt utenkelig at hun er med i kamptroppen mot Polen i EM-premieren neste uke.

Den polske troppen har vært svært hardt rammet av koronasmitte i oppkjøringen til mesterskapet.

Veronica Kristiansen, som også spiller i Györ, har også vært smittet av viruset, men er friskmeldt og på plass i Danmark.

Moa Högdahl blir neste spiller inn på det norske spillerhotellet i Danmark. Hun sjekker inn i løpet av tirsdagen. Hun blir den 19. av 20.

Norge møter Danmark i to testkamper (onsdag og torsdag) i Vejle.

(©NTB)