Györ slipper Kurtovic fri resten av sesongen

NTB Sport

Hennes ungarske klubb Györ opplyser på sitt nettsted at Kurtovic er gitt muligheten til å finne seg en ny klubb på kort sikt. Betingelsen er at hun ikke går til en klubb som deltar i Champions League.

Kurtovic har slitt med spilletid i den ungarske storklubben, og man ble enige om at det beste for 29-åringen er å forsøke å få spilletid et annet sted.

– Jeg kan bekrefte at jeg skal bort. Det var den beste korttidsløsningen vi kunne komme fram til, sier Kurtovic til NRK.

Hun har foreløpig ikke funnet seg en ny klubb, men kommer til å fortsette karrieren. Etter planen skal hun også tilbake til Györ fra høsten 2021.

– Jeg har samme ambisjoner som før, så det har ikke forandret seg. Motivasjonen er den samme. Men jeg må bare få lov til å lande litt hjemme. Starte litt på nytt. Om det blir fra neste uke eller fra februar, det har jeg ikke svar på, sier hun.

(©NTB)