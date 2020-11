Chelsea og Sevilla videre i mesterligaen etter overtidsdramatikk

NTB Sport

Rennes utlignet mot Chelsea fem minutter før slutt og så ut til å utsette feiringen både for London-klubben og Sevilla iallfall en uke. Men på overtid nikket innbytter Olivier Giroud inn 2-1-målet og sikret avansement for begge tetlagene i gruppa.

– Det er slike ting han gjør. Det var ikke bare målet, han ga oss også fysikk på topp da han kom inn. Han betyr veldig mye for laget, sa manager Frank Lampard til BT Sport om veteranspissen.

Callum Hudson-Odoi så lenge ut til å bli matchvinner for Chelsea i Frankrike, men fem minutter før slutt måtte laget tåle sitt første baklengsmål i høstens mesterliga da Sehrou Guirassy fikk gå opp alene og stange et hjørnespark i mål bak Edouard Mendy.

Med 1-1 både mellom Krasnodar og Sevilla og i Rennes ville verken Chelsea eller Sevilla være helt sikre på avansement, men Giroud ordnet opp. En annen innbytter, Hakim Ziyech, satte opp Timo Werner. Keeper reddet hans avslutning, men Giroud nikket inn returen.

Noen minutter senere avgjorde også Sevilla sin kamp på overtid. Munir scoret 2-1-målet mot Krasnodar i femte tilleggsminutt.

Et drømmetreff fra Ivan Rakitic ga Sevilla en tidlig ledelse i Russland, men Wanderson utlignet fra spiss vinkel etter et sjansebonanza for vertene i begynnelsen av 2. omgang.

Med to runder igjen er Chelsea og Sevilla ni poeng foran jumbolagene. Seier for ett av topplagene og uavgjort for det andre ville sendt begge videre, men de vant like godt begge to.

Ønsket oppfylt

Chelsea skal spille åtte kamper i desember, og Frank Lampard fikk en tidlig julegave da spillerne ordnet avansement før de to siste gruppekampene. Nå får han anledning til å hvile noen spillere mot Sevilla og iallfall Krasnodar.

– Jeg er veldig glad for at vi er videre allerede. Det var en vanskelig kamp mot et godt lag, og vi måtte slite for seieren, sa Lampard til BT Sport.

Chelsea gikk rett i strupen på Rennes fra start, og Hudson-Odoi serverte Werner et nesten ferdigscoret innlegg før det var spilt fire minutter. Tyskeren hadde bare å sette foten på ballen fra 5-meterstreken, men fikk sleivtreff og sendte den høyt over.

Et drøyt kvarter senere fikk Hudson-Odoi sjansen selv og gjorde ingen feil da han skjøt Chelsea i ledelse. Mason Mount var aggressiv og god da han vant ballen fra Jeremy Dogu rett utenfor eget felt. Han avanserte noen meter og slo en perfekt bakromspasning til Hudson-Odoi, som skrudde på turboen og scoret alene med keeper.

Redningsmann

Rennes kjempet seg inn i kampen etter en dårlig start, men ble berget av keeper Alfred Gomis da Mount ble satt opp av Ben Chilwell etter en halvtime. Avslutningen var god, redningen enda bedre.

Werner fikk ballen i mål med hodet tidlig i den andre omgangen, men var korrekt vinket av for en riktignok hårfin offside.

Tammy Abraham burde kanskje hatt straffespark da han ble holdt igjen av Gerzino Nyamsi i feltet i det 64. minutt, men dommeren ga hjemmelaget frispark.

Rennes kom ikke til mange store sjanser, men Mendy måtte vise klasse kvarteret før slutt da han avverget Nyamsis hodestøt på et hjørnespark. Et nytt hjørnespark så ut til å skulle ødelegge dagen for Lampard og hans menn, men Giroud vinnermål sørget for full jubel.

