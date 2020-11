Carlsen sikret kvartfinaleplass i Champions Chess Tour

NTB Sport

Det var på et tidspunkt rekordjevnt om plassene i utslagsrundene. Carlsen hadde bare et halvt poeng å gå på da tre partier gjensto, men han sikret seg litt margin med en imponerende seier over Vidit Gujrathi. Etter en rask remis mot Wesley So i det nest siste partiet i grunnspillet var det klart at ingen kunne ta fra den norske verdensmesteren en plass blant de åtte beste.

Carlsen innledet tirsdagen med hvite brikker mot Hikaru Nakamura og hadde innledningsvis en lovende stilling, men med sterkt spill skaffet amerikaneren seg et overtak som han ikke maktet å omsette i seier. Det endte med remis etter 35 trekk.

Mot Le Quang Liem hadde Carlsen svarte brikker. Han ble aldri satt under press av vietnameseren, men fikk heller ikke utsikt til seier og nøyde seg med remis etter 36 trekk.

Jevnt

Etter at Alireza Firouzja vendte til seier mot ledende Anish Giri skilte bare et halvt poeng mellom de 10 første spillerne før de tre siste rundene. Carlsen var en av fem spillere i delt ledelse, men plassen i utslagsrundene var langt fra sikker.

Carlsen ble med hvite brikker satt på prøve av indiske Vidit Gujrathi, men verdensmesteren fant de rette trekkene og spilte seg ubønnhørlig til et avgjørende overtak som han omsatte i seier etter 50 trekk. Dermed var han i ledelse i turneringen sammen med Firouzja og hadde litt å gå på i kampen om avansement.

Fort gjort

I partiet mot So, der Carlsen hadde svarte brikker, ble det remis allerede etter 21 trekk. Da var Carlsen trygg på å komme med i kvartfinalen.

I det siste grunnseriepartiet mot allerede utslåtte Peter Svidler havnet Carlsen i trøbbel, men berget remis etter 33 trekk. Med seier ville han vært grunnserievinner alene, men han endte med 9 av 15 mulige poeng etter 15 hurtigsjakkpartier spilt over tre dager.

Utslagsrundene avgjøres med dueller over to dager. Kvartfinalene avgjøres onsdag og torsdag, semifinalene fredag og lørdag, finalen søndag og mandag.

Champions Chess Tour består av ti turneringer. Den siste avsluttes i oktober neste år.

