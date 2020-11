Østerriksk alpinstjerne koronasmittet

NTB Sport

Det er parallellstorslalåm for kvinner torsdag og for menn fredag i Lech/Zürs, som er verdenscuparrangør for første gang på 26 år. Fredagens konkurranse går uten Schwarz, som er skarp i utslagskonkurranser og vant parallellslalåmen i Holmenkollen 1. nyttårsdag i 2019.

Ifølge Østerrikes skiforbund lot 25-åringen seg teste etter å ha fått symptomer forenlig med covid-19, og testen var positiv. ORF melder at han er isolert i sitt hjem.

Schwarz skal ha blitt smittet privat og har ikke hatt nærkontakt med landslagskolleger eller trenere den siste tiden.

Ellers stiller østerrikerne toppet lag, men de må greie seg uten landslagssjef Andreas Puelacher. Han var nylig gjennom en kneoperasjon.

