Warholm i finalefeltet til årets utøver-pris

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) kuttet mandag ned listen over nominerte fra ti til fem utøvere. Prisen deles ut på et digitalt arrangement 5. desember.

Hekkeløperen fra Ulsteinvik er med i finalefeltet sammen med Joshua Cheptegei (Uganda, langdistanseløping), Ryan Crouser (USA, kule), Armand Duplantis (Sverige, stav) og Johannes Vetter (Tyskland, Spyd).

– Tross de mange utfordringene ved den globale covid-19-pandemien, har disse fem utøverne utmerket seg og levert briljante prestasjoner på tvers av nesten alle friidrettsøvelser i 2020, skriver WA om nominasjonene.

Om Warholm framheves det at han i 2020 løp på tidenes nest raskeste tid på 400 meter hekk, 46,87, at han gikk ubeseiret gjennom ni løp, og at han satte bestetid i verden på 300 meter hekk.

Ingen nordmann har vunnet pris som årets internasjonale utøver, verken på herre- eller kvinnesiden. I fjor gikk prisene til langdistanseløperen Eliud Kipchoge (Kenya) og den amerikanske hekkedronningen Dalilah Muhammad.

