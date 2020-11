Premier League-stjerne må svare for fire lovbrudd bak rattet

NTB Sport

Det fremgår av rettsdokumenter som er publisert i forkant av høringen.

I juni opplyste politiet at 25 år gamle Grealish var anklaget for tre lovbrudd relatert til en episode som fant sted under den første koronavirus-nedstengningen av det britiske samfunnet i mars. Fotballprofilen skal blant annet for å ha unnlatt å stoppe ved et ulykkessted.

Nå er det klart at Grealish også må svare for ett tilfelle av uforsvarlig kjøring som stammer fra 18. oktober i år. Den episoden skal ha funnet sted like i nærheten av Aston Villas treningsanlegg.

18. oktober var samme dag som Villa slo Leicester 1-0 i Premier League. Grealish ble kåret til kampens beste spiller.

I etterkant av episoden i mars offentliggjorde Grealish en video på Twitter der han opplyste at han hadde vært dum og sagt ja til å besøke en venn selv om det var i strid med de nasjonale koronabestemmelsene. Villa-kapteinen sa han var «svært skamfull» over bruddet på retningslinjene.

Tidligere denne måneden fikk Premier League-stjernen mye ros da han var med i det engelske landslagets startoppstilling for aller første gang i karrieren. Kampen mot Belgia endte med 2-0-seier.

(©NTB)