Grønt lys for skiskyting i Holmenkollen – ekstra renn i Nove Mesto

Det har den siste tiden vært vurdert alternative datoer for rennene i Oslo, men mandag bekrefter Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at rennene går som opprinnelig oppsatt.

Samtidig er det klart at tsjekkiske Nove Mesto overtar verdenscuphelgen i Beijing som skulle vært et slags prøve-OL foran lekene i den kinesiske hovedstaden i 2022. Det ble nylig klart at Kina ikke kan stå som arrangør i vinter som følge av virussituasjonen.

Dermed blir det renn i Nove Mesto både helgen 4. til 7. mars og 8. til 14. mars.

Dobbelthelger

Det internasjonale skiskytterforbundet har nå spikret kalenderen for siste tredel av sesongen, mens de to første tredelene var klare fra før. Verdenscupåpningen skjer i finske Kontiolahti kommende helg.

Det skal også konkurreres i Hochfilzen (to helger), Oberhof (to helger) og Anterselva før VM i Pokljuka i februar. Sesongen avsluttes med dobbelthelg i Nove Mesto og deretter én verdenscuphelg i Oslo.

– Vi er svært fornøyde med denne avgjørelsen og ser fram til å ønske verdens beste skiskyttere velkommen til Holmenkollen i mars neste år, såfremt situasjonen tillater det. Det er viktig for oss å utarbeide en god smittevernprotokoll slik at arrangementet lar seg gjennomføre i trygge rammer, sier daglig leder Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival.

Beslutning i januar

Smittesituasjonen lokalt overvåkes og vurderes kontinuerlig, og en endelig beslutning for Kollen-rennene vil bli fattet i januar.

– Vi har stor respekt for situasjonen vi alle står i akkurat nå, samtidig som vi er glade for beslutningen om å la Holmenkollen stå på konkurranseprogrammet. Nå har vi litt mer tid til å se hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og forhåpentligvis er den en litt annen enn i dag, sier Morten Djupvik, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.

Tiril Eckhoff gleder seg over nyheten om at Kollen-rennene nå er bekreftet på terminlista.

– Det er lenge siden vi har konkurrert på hjemmebane, og selv om det blir en annerledes gjennomføring, blir dette sesongens høydepunkt hvis det lar seg gjennomføre. Kollen er jo min favorittarena, sier hun.

