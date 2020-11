Grønt lys for håndball-EM i Danmark – spilles i Herning og Kolding

NTB Sport

– Til alle dere som har kjempet for å stable EM i håndball på beina, og alle som gleder seg til å følge med: Det er nå grønt lys for at hele EM i håndball kan avvikles på dansk jord, skriver kulturminister Joy Mogensen på sin Facebook-profil.

Også Danmarks håndballforbund bekrefter at det er gitt klarsignal for EM, og at Kolding kommer inn som arrangørby sammen med Herning. En innstrammet dansk koronaprotokoll skal gjelde for å sikre at mesterskapet unngår smitteutbrudd.

– Det er ikke lett å holde store, internasjonale begivenheter midt i en global helsekrise. DHF har fullt fokus på en stram protokoll, og det hviler et enormt ansvar på DHFs skuldre for å avholde EM så forsvarlig som mulig, skriver Mogensen.

Glede og spenning

I forrige uke besluttet Norges Håndballforbund (NHF) at det ikke blir noe EM-arrangement i Trondheim. Det skjedde etter anbefaling fra norske helsemyndigheter.

Da startet også arbeidet med å sikre at mesterskapet kunne i sin helhet kunne spilles i Danmark, som opprinnelig delte mesterskapet med Norge. Siden sist uke har de nasjonale forbundene og EHF diskutert praktiske og økonomiske forhold knyttet til overføringen av den norske delen av mesterskapet til Danmark.

Men en endelig beslutning fra den danske regjeringen har latt vente på seg helt til nå. Norges håndballpresident Kåre Geir Lio er både glad og spent over nyheten.

– Jeg er på den ene siden veldig glad for dette. På vegne av organisasjonen, europeisk og norsk håndball, håndballjentene, alle de ivrige medlemmene våre og publikum av håndball, sier Lio til NTB.

– Men med dette vedtaket påligger det et vanvittig ansvar for å følge det som fins av smitteverntiltak og regler for at dette kan gjennomføres på en ordentlig måte, legger han til.

Norges lag på plass

De norske håndballkvinnenes innledende kamper spilles i Kolding. Også Herning er arrangørby. Norge er gruppe med Romania, Tyskland og Polen.

Den norske troppen reiste til København mandag formiddag og skal forberede seg i Danmark. De spiller oppkjøringskamper mot danskenes lag i Vejle onsdag og torsdag.

Mandag ettermiddag var de norske spillerne ankommet hotellet, og de var i gang med å teste seg for koronaviruset.

Norge har ikke vunnet en tittel siden EM i 2016. På de fem siste mesterskapene er det eneste norske gull.

Mesterskapet arrangeres fra 3. til 20. desember. To innledende grupper og én gruppe i mellomrunden spilles i Kolding, mens resten av mesterskapet går i Herning.

