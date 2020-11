FCK-krisen forverret: – Guardiola hadde ikke utgjort en forskjell

NTB Sport

Det koker i FCK om dagen. Sparkingen av Ståle Solbakken har på ny skapt store overskrifter de siste dagene som følge av at nordmannen snakket ut i et stort intervju med dansk TV3 søndag.

Mandag ble det negative sportslige nyheter. Tapet for Randers medfører at seiersvante FC København kun har to lag bak seg på tabellen etter ni serieomganger.

Etter kampen hadde Nicolai Boilesen trøbbel med å holde frustrasjonen tilbake.

– Det er elendig. Jeg hadde ikke lyst til å snakke med dere etter kampen, og for å være ærlig har det ikke hjulpet med en dusj, sa han ifølge tipsbladet.dk.

– Jeg skal passe på hva jeg sier nå, fortsatte Boilesen og la til at selv ikke Manchester City-manager Pep Guardiola på trenerbenken ville kunne utgjort en forskjell mandag.

FCK-profilen var tydelig på at spillerne må ta det fulle ansvaret for de svake prestasjonene den siste tiden.

– Det har skjedd mye rundt klubben i det siste, men hvis man ikke klarer å håndtere det og samtidig levere på banen, er man ikke profesjonell nok. Det må vi bare se i øynene at vi ikke er akkurat nå, sa Boilesen.

(©NTB)