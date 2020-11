Brann uten førstekeeperen mot Rosenborg og Aalesund

NTB Sport

Det opplyser Brann på sitt nettsted.

Bakgrunnen for karantenen er at Ahamada har vært på landslagssamling for Komorene. Ettersom han har vært utenfor Europa, måtte han i ti dagers karantene ved hjemkomst.

Ahamada kom til Bergen fredag, og dermed gjelder karantenen hans til mandag 30. november. Håkon Opdal og Hermann Ræstad blir Branns keeperduo i de neste to kampene.

For spillere som har vært på landslagsoppdrag under Det europeiske fotballforbundet (Uefas) koronaprotokoll, holder det at man tester negativt for viruset før man kan trene og spille kamper igjen. Dermed er Robert Taylor og Gilli Rólantsson klarert for spill.

Rosenborg – Brann spilles tirsdag kveld.

(©NTB)