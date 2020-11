Rekken uten seirer fortsatte for Berge og Sheffield United – tapte 0-1 for West Ham

NTB Sport

Noe må for alvor skje i Sheffield United-leiren hvis ikke Berge og Co. skal rykke ned til mesterskapsserien.

Det eneste poenget Chris Wilders mannskap har fått med seg på de første ni kampene kom med uavgjort hjemme mot nyopprykkede Fulham.

I oppgjøret mot West Ham var imidlertid tabelljumboen påskrudd fra start og skapte sjanser ved både George Baldock og Oliver McBurnie, men fikk ikke betalt for strevet.

I stedet var det West Hams toppscorer Sebastian Haller som tok saken i egne hender da heller ikke laget hans fant nettmaskene i 1. omgang. Like før timen spilt kastet Sheffield United-forsvaret seg ned for å blokkere et skudd fra Pablo Fornals. Returen ble plukket opp av Haller, som hamret inn 1-0 med vristen fra 16 meter.

Sheffield United klarte ikke å overliste Lukasz Fabianski i West Ham-buret og måtte igjen se tre poeng glippe.

