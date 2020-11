Mjøndalen tapte terreng i nedrykksstriden: – Gjør det enda vanskeligere for oss

NTB Sport

Avgjørelsen falt etter tre minutter i etterkant av et frispark. Hjemmelaget gikk ut i hundre og fortsatte hardkjøret mot Mjøndalens mål i første omgang, men fikk ikke ytterligere uttelling. Gjestene fra Nedre Eiker våknet litt mot slutten, men det var aldri nok til å berge poeng.

– Vi slapp inn et drittmål. Frisparket var billig, og så var de heldige at den endte hos Ulvestad. Vi gjør en rotete førsteomgang, men gir det et ærlig forsøk etter pause. Vi hadde fortjent å få med oss noe herfra, sa Mjøndalens Sondre Solholm Johansen til Eurosport.

Ettersom Start fikk med seg tre poeng fra Skien etter 2-1 mot Odd, er Mjøndalens situasjon enda mer prekær.

– Det er ikke noe å legge skjul på at det er veldig synd for oss at Start vant. Det gjør det enda vanskeligere for oss, det er bare sånn det er det, sa trener Vegard Hansen.

Kristiansund tok med sin seier innpå Odd. Christian Michelsen og co. ligger fortsatt på 6.-plass, men har nå kun tre poeng opp til laget fra Telemark.

Kapteinen tok ansvar

Kristiansund fikk en drømmestart da kaptein Dan Peter Ulvestad smelte ballen i mål etter bare tre minutter. Amahl Pellegrinos frispark var ikke spesielt godt slått, men Mjøndalen fikk aldri klarert – og da var stopperveteranen nådeløs.

Bortelaget hang i tauene i innledningen, og Liridon Kalludra var nær å doble ledelsen for Kristiansund etter 35 minutter. Mjøndalen prøvde seg med noen langskudd på tampen av omgangen, men det ble aldri særlig farlig.

Monstersjanse til Mjøndalen

Drøye kvarteret etter pause fikk Mjøndalen en enorm sjanse til å utligne, da en grov pasningsmiss fra Ulvestad sørget for at Ole Amund Sveen kom alene med Sean McDermott i KBK-kassa. 30-åringens avslutning var god, men strøk stolpen.

Mjøndalen yppet seg litt mot slutten, men klarte aldri mobilisere den skikkelige sluttspurten. Dermed endte kampen med ettmålsseier til hjemmelaget.

Mjøndalen tar imot Stabæk neste runde, mens Kristiansund reiser til Marienlyst for å måle krefter mot Strømsgodset.

