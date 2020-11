Kabran ble helt på fødselsdagen da Start slo Odd

NTB Sport

På 27-årsdagen bøyde Kabran inn det avgjørende målet åtte minutter før slutt. Eirik Schulze sendte gjestene i føringen etter 51 minutter før et Espen Ruud-skudd gikk via Joshua Kitolano og i mål.

Start-seieren er lagets første på bortebane i år.

Lagenes utgangspunkt var vidt forskjellige ettersom de kjemper i hver sin ende av tabellen. Start kjemper for å overleve, mens Odd har håp om medalje i årets eliteserie.

Start tok sin annen strake seier for første gang denne sesongen og er på trygg plass, fem poeng over Mjøndalen på nedrykksplass. Odd, som måtte klare seg uten keeper Sondre Rossbach i koronakarantene, har fire poeng opp til Vålerenga på 3.-plass.

Start fikk en opptur mot Sarpsborg sist runde hvor tre poeng ble sikret ett minutt før slutt etter en imponerende 2. omgang, og sørlendingene fortsatte det gode spillet mot et godt lag søndag og tok et viktig steg mot fornyet kontrakt neste år.

Kabrans to scoringer de to siste kampene er hans eneste denne sesongen.

Start best

Odd startet kampen godt, og Bakenga fikk en mulighet i boksen, men hans volley gikk en meter til side for mål. Deretter handlet det aller meste om sørlendingene, som hadde med seg et intensivt press og godt samhold i lagdelene til Skien.

Starts første mulighet var det Joackim Jørgensen som fikk da han møtte et hjørnespark etter et kvarter, men stussen hans gikk like over mål.

Markovic ble spilt gjennom i 16-meteren etter 34 minutter, men alene med Egil Selvik chippet han ballen over og til side for mål. Elbasan Rashani satte seg ned etter 42 minutter og måtte ut med det som så ut til å være en kjenning i lysken. Alt i alt var det Odd som hadde mest grunn til å være fornøyd med at det sto målløst til pause.

Fram og tilbake

Start fortsatte det gode spillet etter hvilen, og et skudd fra Mohamed El Makrini endret retning og gikk i tverrliggeren før Schulze satte inn returen.

Odd tok etter hvert tak og viste hvorfor de ligger høyere enn Start på tabellen. Etter 64 minutter dunket Ruud til på hel volley, og ballen gikk så vidt via hodet til Kitolano og i mål.

Spillet svingte fram og tilbake i Skien, og begge lag skapte gode muligheter. Vebjørn Hoff steg til værs på en corner, men hans heading fra kort hold etter 79 minutter gikk over.

Kabran var på rett plass til rett tid da Martin Ramsland fant svensken på ti meter. På direkten hamret han inn ledelsen på flott vis.

Odd la inn en sluttspurt, og tre minutter før slutt steg Robin Simovic alene opp i feltet, men hans heading gikk like utenfor mål. Start holdt unna og tok tre ekstremt viktige poeng i bunnstriden i det som ble en drømmekveld før de gulkledde: Rivalene Mjøndalen, Sarpsborg og Sandefjord tapte sine kamper.

(©NTB)