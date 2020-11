Johaug med knusende Beito-seier – reiser til Finland som favoritt

NTB Sport

Akkurat som lørdag utklasset hun komkurrentene på 10-kilometeren i fri teknikk søndag.

Hun var 36 sekunder foran Heidi Weng på 2.-plass. Helene Marie Fossesholm ble nummer tre med knappe 51 sekunder opp til vinneren.

Dette er tredje år på rad at Johaug vinner begge rennene i Beito-åpningen.

Johaug har dokumentert solid form i sesongåpningen.

Selv om Sveriges Frida Karlsson og Ebba Andersson har dominert under de svenske rennene i Bruksvallarna i helgen, tror vi de skal få fullt opp med Johaug i Ruka kommende helg.

– He, he. Det er koselig å høre, og så får vi se hvem som tar det siste strået til slutt, sa Johaug til NTB.

Solid

Johaug mente at hun gikk et bedre løp da hun vant klassiskløpet enn i søndagens renn, selv om hun slett ikke var misfornøyd med gjennomføringen.

– Jeg er fornøyd, for all del, det var bare at det teknisk sett ble litt kjas og mas enkelte plasser. Alt i alt er det bra.

– Hva tar du med deg inn i verdenscupåpningen?

– Jeg beviste at jeg er i form. Jeg har gått fort og er der jeg skal være foran verdenscuppremieren.

Sannsynligvis blir det nasjonale renn i Lillehammer helgen etter Ruka. De erstatter de utsatte verdenscuprennene samme sted. Therese Johaug stiller på Lillehammer om hun får lov.

– Jeg tenker at det er greit å ta med seg de rennene jeg kan få. Det blir ikke noe renn i Dresden den siste helga før jul for min del.

Dominerte

Heidi Weng klarte nesten å henge på Johaug da hun ble tatt igjen i søndagens løyper. Det klarte hun ikke lørdag.

– I dag hadde jeg bestet meg for å henge så lenge jeg klarte det, og det var jo nesten, sa Weng etter løpet.

Junioren Helene Marie Fossesholm tok 3.-plassen, men hadde nesten minuttet opp til 13 år eldre Johaug.

– Det var et godt løp lørdag og et fornuftig løp i dag. Jeg gjorde det jeg kunne ut fra dagsform, men jeg var seig i beina og hadde ikke futten som trengtes, sa Fossesholm til NTB.

