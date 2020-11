Holund-suksess på Beitostølen – har aldri vært bedre

NTB Sport

To ganger tidligere har Holund havnet på pallen på Beitostølen. I de siste ukene har han vært så god i fri teknikk at han stilte til søndagens renn som favoritt om vi skal tro landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Holunds seiersmargin ble på 21,2 sekunder, men han fikk kamp av en 22-åring fra Asker. Harald Østberg Amundsen vartet nemlig opp med et kjempeløp.

Sjur Røthe på tredjeplass leverte også et godt renn. Han var 32 sekunder bak vinnertiden.

– Jeg har følt meg bra på trening i høst, men du vet aldri hvor godt det er. Jeg har fått de bekreftelsene jeg trengte på at jeg har gjort mye riktig, sa Holund til NTB.

Sterk

31-åringen fra Nittedal ble pappa for første gang i juni. Den første seieren kom før sønnen Håkon har fylt et halvt år.

Det er sterkt jobbet av Holund.

– Jeg har aldri vunnet på Beitostølen tidligere, og jeg har nok aldri vært i bedre slag i november enn i år. Egentlig har jeg heller ikke gjort så mye for å jage formen. Jeg tror bare at jeg er godt trent, og at det er der det ligger, sa mannen som ble overraskende verdensmester på 50-kilometeren i Seefeld for snart to år siden.

I likhet med andre sier Holund at Beito ikke er blant de viktigste skirennene i løpet av et år, men at det er annerledes i koronasesongen.

– Det er usikkert hvor mange skirenn det blir, og vi vet heller ikke hvor mange renn vi får i 15 kilometer skøyting før VM. Derfor er det godt å prestere når jeg får sjansen.

Spent

Holund er en av de forhåndsuttatte til verdenscuprennene i Ruka i Finland.

– Det blir spennende å se hva dette rekker til. Normalt er det et par knepp opp når vi skal konkurrere mot de beste utlendingene. Jeg må nok gå fortere enn i dag for å vinne i verdenscupen. Det er fortsatt fem dager igjen til det første rennet i Ruka, sa Holund.

Harald Østberg Amundsen fra rekruttlandslaget ble nummer to bak Holund. 22-åringen har trent mye sammen med landslagsløperne på allroundlaget denne sesongen.

– Ikke veldig overraskende at han havnet langt oppe. Han har vært god på trening og er en veldig likandes kar, sa tredjemann Sjur Røthe til NTB.

En annen som imponerte var Jon Rolf Skamo Hope. 22-åringen holdt lenge samme tid som Amundsen, og han tok sin annen fjerdeplass for helgen.

– Jeg er fornøyd, det var moro. Jeg fikk jo litt blod på tann fra i går. Da fikk jeg se at det var mulig å hevde seg blant de største navnene, sa Hope til NRK etter rennet.

(©NTB)