Holund-suksess på Beitostølen – Sundby frykter karrierestopp

NTB Sport

Holunds seiersmargin ble på 21,2 sekunder, men fikk han kamp av en 22-åring fra Asker. Harald Østberg Amundsen vartet nemlig opp med et kjempeløp på Beitostølen.

Sjur Røthe på tredjeplass leverte også et godt renn. Han var 32 sekunder bak Holund.

Men etter målgang var det en tidligere landslagsløper som skapte overskrifter. Martin Johnsrud Sundby greide ikke å fullføre helgens siste løp i den norske langrennsåpningen.

Vondt

Igjen var han en skygge av seg selv. Fjorårets verdensmester måtte bryte med smerter i ryggen, og med det røk også håpet om en plass i uttaket til verdenscupstarten i Ruka kommende helg. Lørdag forsvant Sundby fra stadion etter å ha avsluttet på 40.-plass.

36-åringen har lenge slitt med problemer i korsryggen, og nå frykter han at resten av sesongen og karrieren stå i fare.

– Hvis jeg ikke får løst dette problemet, er jeg sjanseløs, sa Sundby til VG.

– Finner du ikke ut av ryggen, er det over da?

– Ja, jeg kan ikke fortsette sånn.

– Jeg må starte på null igjen. Det neste målet er NM. Der blir det ekstremt viktig med tanke på VM. Jeg må restarte og har ikke tid til mer.

Sterk prestasjon

Amundsen hadde ingen problemer gjennom søndagens renn. Han satte standeren tidlig med sterke mellompasseringer, og ingen andre enn Holund klarte å matche dem.

Men det var ikke før etter 10 kilometer at Holund gikk raskere enn Asker-gutten. Derfra og ut ble eliteløperen for sterk, men Amundsen meldte seg for alvor på i kampen om å ta steget opp fra rekruttnivå.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å skjerpe meg etter et dårlig løp i går. Det er deilig å få betalt for en god jobb, sa Amundsen til NRK.

En annen som imponerte var Jon Rolf Skamo Hope. 22-åringen holdt lenge samme tid som Østberg Amundsen, og tok sin annen fjerdeplass for helgen.

– Jeg er fornøyd, det var moro. Jeg fikk jo litt blod på tann fra i går. Da fikk jeg se at det var mulig å hevde seg blant de største navnene, sa Hope til NRK etter rennet.

Johannes Høsflot Klæbo vant åpningsrennet (sprint) fredag og ble nummer to lørdag, men var ikke å se i løypene sammen med Holund og co. søndag.

(©NTB)