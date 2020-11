Elverum kriget seg til NM-finale

NTB Sport

Ti dager forsinket som følge av koronakarantene gjorde Elverum og Drammen opp om den siste cupfinaleplassen. Elverum trakk så vidt det lengste strået og møter årets cupaskeladd Nærbø, som er klar for sin aller første NM-finale.

Elverum vant med 11 mål da Drammen var motstander i eliteserien for tre uker siden, men fikk det langt tøffere søndag. Etter en jevn og spennende første omgang sto det 16-16 til pause.

Elverum-trener Børge Lund kastet inn Emil Kheri Imsgard i målet for Thomas Fries, og det bidro til at laget festet et grep om kampen. Likevel lot ikke Drammen seg riste av, og spenningen levde hele veien.

Sander Drange Heieren storspilte i Drammen-målet, men det holdt ikke helt inn for gjestene.

– Jeg synes vi gjorde en god kamp og skal være stolte av prestasjonen. Det var mye bedre enn forrige gang vi møtte dem, sa åttemålsscorer Alexander Ørjevik Westby til TV 2.

Tobias Schjølberg Grøndal ble toppscorer for Elverum med fem mål.

Små marginer

Lunds keeperbytte og justeringer i forsvaret ga uttelling.

– Vi sto tightere i 2. omgang og fikk flere redninger. Det gjorde at vi kunne vente på de gode sjansene i angrep. Men det var små marginer som gjorde at det gikk vår favør, sa Elverum-treneren til TV 2.

Nærbø overrasket med seier over ØIF Arendal i sin semifinale. Dermed blir finalen i Oslo Spektrum i romjula et oppgjør mellom de to siste års NM-vinner for senior og NM-vinneren for junior i 2017 og 2018.

ØIF Arendal til topps

ØIF Arendal benyttet for øvrig anledningen søndag til å innta tabelltoppen i eliteserien med 28-25-seier borte mot Halden. Laget er to poeng foran Elverum, som har to kamper til gode.

Cupfinalist Nærbø slo FyllingenBergen 37-33 og er på femteplass med like mange poeng som Drammen på plassen foran.

Fjellhammer vant 28-24 borte mot VIking og skaffet seg avstand til bunnstriden.

I kvinnenes eliteserie vant Rælingen overraskende 30-28 borte mot Byåsen i en koronautsatt kamp og har nå to lag bak seg på tabellen.

