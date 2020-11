Bjørnstad tok NM-gull – hastet hjem til barnefødsel

NTB Sport

Trønderen startet løpet på Beitostølen med 22 sekunders forsprang. De fleste trodde han skulle få slite med å holde på ledelsen, men Bjørnstad motbeviste skeptikerne til gagns.

26-åringen gikk et av sine bedre disponerte langrenn, og ingen greide å tette luken. Dermed fikk Bjørnstad en flott NM-helg. Lørdagens bronsemedalje på 5 kilometer ble dagen etter fulgt opp med den edleste valøren.

På hjemmebane venter samtidig enda større ting i form av familieforøkelse.

– Nå må jeg begynne å komme meg i bilen for å kjøre hjem. Jeg får ikke kjørt over Valdresflya heller, så det blir bare å bite tennene sammen, kjøre forsiktig og komme seg rundt, smilte Bjørnstad til NTB etter målgang.

– Er fødselen så nært forestående at du kanskje ikke rekker fram i tide?

– Ikke som jeg vet. Jeg håper ikke det. Jeg tror det skal gå fint, lo gullvinneren, som skal bli pappa til ei jente.

Ikke til Ruka

Som følge av den nært forestående fødselen, tyder alt på at Bjørnstad står over neste helgs verdenscupåpning i Finland.

– Det er veldig tvilsomt at jeg kommer til å være der. Da skal ting skje såpass fort at jeg ikke rekker å komme hjem i dag, sa norgesmesteren søndag.

– Du har avskrevet Ruka for din del?

– Ja, egentlig har jeg det. Det er såpass vanskelig med restriksjoner på sykehuset, på barsel og ting etterpå. På et eller annet tidspunkt må jeg også få tatt en koronatest, helst noen dager i forveien, for at jeg i det hele tatt skal få akkreditering til Ruka. Det er så mye ting som må ordnes, at jeg tror jeg dropper det, svarte trønderen.

Hva som skulle prioriteres, var det naturlig nok liten tvil om. Samtidig erkjenner Bjørnstad at han går glipp av et av sesongens sportslige høydepunkter.

– Sportslig er det veldig surt. Ruka er kanskje min favorittplass. Det er sånn jeg ser det den artigste plassen i verdenscupsirkuset, men det er større ting jeg får med meg, så det går helt bra.

Riiber slått

Jarl Magnus Riiber måtte for en gangs skyld se seg slått. Han gikk inn til sølvet 16,5 sekunder bak Bjørnstad, mens Jens Lurås Oftebro tok bronsen.

Riiber startet løpet som nummer seks. Han gikk ut ett minutt og seks sekunder bak Bjørnstad. Oslo-gutten tok gullet på den halve distansen lørdag.

Hoppdelen til søndagens renn ble avviklet 4. oktober i Granåsen.

NM-gullet var Bjørnstads andre individuelle i karrieren.

– Det er alltid artig å få en så god bekreftelse på at man har gjort en god jobb gjennom sommeren og høsten, sa 26-åringen til NTB.

– Jeg hadde et håp om å holde unna, men forventet at det skulle holde hardt, tilføyde han.

(©NTB)