Tottenhams superduo avgjorde i sterk seier over City

Son satte inn kampens første mål, mens Kane serverte innbytter Giovani Lo Celso som la på til 2-0 etter pause.

Tottenham fortsatte med det sin flotte form og gikk til topps i ligaen. José Mourinhos menn har ikke tapt siden ligaåpningen mot Everton.

Kane ordnet sin niende målgivende pasning for sesongen. I tillegg har kapteinen scoret sju mål. Son har profittert på Kanes målgivende pasninger og er oppe i ni mål allerede, i tillegg til to målgivende pasninger. Til sammen har superduoen stått bak 17 av Tottenhams 21 mål denne sesongen.

– I ulike faser av kampen skapte vi gode sjanser. Vi har en veldig god forståelse, og når han avslutter sjansene som han gjør, er det fantastisk for Tottenham, sa Kane til BBC etter kampen.

Pep Guardiolas Manchester City har hatt en mer trøblete sesong og står med kun tre seire etter åtte kamper. City hadde, som de pleier, ballen soleklart mest, men klarte ikke å få ballen i mål mot et svært effektivt Tottenham.

– Vi visste de ville ha ballen mer enn oss. Vi flyttet ikke ballen like mye som vi ønsket. Noen ganger når man får et tidlig mål, faller man ofte litt fra. Men vi visste at vi ville få sjanser på kontring, og vi fikk en til å avgjøre kampen, sa Kane.

Kalddusj

Og det gikk som det måtte gå da Son kom seg fri etter en flott pasning av Tanguy N'Dombele etter kun fem minutter. Sørkoreaneren var like bestemt som han stort sett har vært tidligere denne sesongen. Han brukte en berøring på å legge til rette før han avsluttet mellom beina på en utrusende Ederson i City-buret.

City trodde de hadde utlignet da Laporte satte ballen i mål fra åtte meter etter 27 minutter. Men VAR og dommer Dean kom fram til at Gabriel Jesus fikk ballen i hånden før han la ballen til rette for midtstopperen. Dommeren så på situasjonen i 20 sekunder på en egen skjerm utenfor banen før han gjorde om beslutningen sin.

Spillerne ble stående på gressmatta og se situasjonen selv og flokket seg rundt dommeren da lagene gikk til pause.

Servitør

Kampbildet etter pause lignet som det gjorde i første akt, men det var Tottenham som igjen skulle få en scoring.

Kane har virkelig tatt på seg servitørrollen i årets sesong, og etter 65 minutter fant han Lo Celso på et godt løp. Argentineren satt ballen forbi Ederson og sikret seg sitt første ligamål for sesongen.

Like før ordinær tid var over måtte Hugo Lloris i Tottenham-målet komme til unnsetning. Kevin de Bruyne avsluttet fra kloss hold, men franskmannen vartet opp med en flott reaksjonsredning.

Neste runde kommer et toppoppgjør når Mourinho vender tilbake til sin gamle arbeidsgiver Chelsea. Manchester City tar imot Burnley på hjemmebane.

