Sogndal vant og forsinket Tromsøs gullfest

Dermed må Tromsø vente iallfall til søndag med å feire opprykk. Da trenger de et poeng mot Raufoss for å kunne slippe jubelen løs.

Det var Leo Cornic som førte Grorud i ledelsen da han dunket ballen i mål fra kort hold etter 18 minutter, men scoringer av Kristoffer Hoven og Michael gjorde at laget fra saftbygda satte press på Lillestrøm.

Sogndal ligger nå på 3.-plass med 50 poeng, to bak kanarifuglene fra Romerike som har en kamp til gode.

Tabelljumbo Kongsvinger holdt liv i håpet med 3-2-seier over Stjørdals-Blink i en dramatisk kamp, mens nestjumbo Øygarden slo Sandnes Ulf 2-1. Strømmen tok også viktige poeng i bunnstriden med 3-1 over Ull/Kisa, mens det ble 1-1 mellom Ranheim og HamKam.

Dramatikk

Kongsvinger havnet under mot Stjørdals-Blink på Gjemselund, men snudde kampen og ledet 2-1 da det gjensto sekunder. En ellevill overtidsscoring av Blink sørget imidlertid for 2-2, og da trodde alle Kongsvinger var dømt til nedrykk. Men helt på tampen dukket Christian Røer opp og sikret 3-2 for Kongsvinger, som nå har 25 poeng, fem bak Grorud på kvalifiseringsplassen.

I Ranheims møte med HamKam tok trønderne ledelsen etter halvtimen. En corner fra Erik Tønne endte opp hos Ole Sæter, som kranglet inn ledelsen. Men det holdt ikke inn, for et kvarter før slutt dukket Kristian Eriksen opp og sikret uavgjort for de hvite og grønne.

HamKam har tatt sjumilssteg siden Kjetil Rekdal tok over klubben, men formen har jevnet litt mer ut i det siste. Nå står Hamar-klubben med 35 poeng og innehar 9.-plassen. Det er tre poeng opp til Sandnes Ulf på kvalifiseringsplass.

Mer overtidsjubel

Det ble overtidsjubel fra Øygarden tente et liv i håpet om fornyet kontrakt. Peter Sørensen Nergaard ble matchvinner for Mons Ivar Mjeldes menn, som vant 2-1, og nå står med 27 poeng – tre bak Grorud på kvalifiseringsplassen.

Tidligere søndag vant Strømmen klart mot Ullensaker/Kisa. I likhet med Stjørdals-Blink og Jerv er laget ett poeng foran Grorud.

