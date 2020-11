Riiber inn til klart NM-gull: – Håper pila kan peke oppover

NTB Sport

Det ble aldri spennende om hvem som kom til å ta årets NM-tittel. Riiber hadde 17 sekunder å gå på fra start, og i mål var luken økt til 34,6.

23-åringen fra Oslo har vært kombinertsportens største stjerne de siste årene. Selv om han vant komfortabelt i lørdagens renn, var han ikke helt fornøyd.

– Jeg åpnet hardt og kjente litt på det. Det var ikke en rå følelse, sa Riiber til NTB.

– Det gir en god følelse å gå først over målstreken og vise at man er der man skal være. Så håper jeg herfra og utover at pila kan peke oppover, la han til.

Bak ham fulgte Graabak og Espen Bjørnstad. Sistnevnte ble slått med 41,8 sekunder.

– Vi har jo lyst til å bli best hele gjengen. Så vi jobber for å slå Jarl, og han jobber for å holde oss unna, sa Bjørnstad etter bronseløpet.

Hoppdelen i årets kombinert-NM ble unnagjort i Granåsen 3. oktober.

I kvinneklassen tok Gyda Westvold Hansen nok et NM-gull. Hun slo Marte Leinan Lund med 1.46,7 minutter. Hanna Midtsundstad tok bronsen.

