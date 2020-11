Ny skuffelse for Sørløth: Byttet ut til pause da Leipzig snublet

NTB Sport

Den norske landslagsspissen startet for annen gang siden overgangen fra Trabzonspor, men var blek i første omgang og ble erstattet midtveis av sin skandinaviske spisskollega Yussuf Poulsen.

Da hadde nettopp Aymen Barkok sendt Frankfurt i føringen. Marokkaneren snek seg foran Leipzig-backen Angeliño etter sløvt forsvarsspill og dunket inn ledelsen for hjemmelaget på iskaldt vis.

Men det skulle ikke gå lang tid før Poulsen, Angeliño og suksesstreneren Julian Nagelsmann fikk sin hevn. For kun elleve minutter ut i annenomgangen fant venstrebacken den danske Sørloth-erstatteren med et utsøkt innlegg, og Poulsen flikket ballen opp i lengste hjørne, via krysstangen, og bak en sjanseløs Kevin Trapp i Frankfurt-buret.

Nærmest seiersmålet var Poulsen like før slutt da han snek seg foran på bakre stolpe, men danskens forsøk ble avverget av Trapp. Dermed endte oppgjøret 1-1.

Etter at serieleder Bayern München kun klarte uavgjort mot Werder Bremen hadde Leipzig muligheten til å klatre opp på delt førsteplass med den regjerende mesteren i Bundesliga, men det klarte de altså ikke.

Nå må Nagelsmanns menn nøye seg med 3.-plass og 17 poeng. Neste mulighet til å ta tre poeng er hjemmemøtet med Arminia Bielefeld, men først venter en flytur til Paris før å måle krefter mot den franske giganten PSG i mesterligaen.

Uavgjortspesialisten Frankfurt noterte seg for sesongens femte poengdeling. Elleve poeng på åtte kamper er fasiten så langt for Hessen-klubben.

(©NTB)