Lars Arne Nilsen med dommertirade etter uavgjort mot VIF

Parfait Bizoza sendte Aalesund i føringen mot et medaljejagende Vålerenga, som ikke fikk til all verdens mot tabelljumboen. Aron Dønnum utlignet på straffespark og sørget i det minste for at Vålerenga spilte sin sjette strake kamp uten tap.

– Jeg har ingen kommentar, sa Nilsen da han fikk se situasjonen, og så gikk han tilbake til Eurosport-mikrofonen og sa:

– De skal ha VAR hver gang de gjør feil. Vi får ikke VAR i Norge. De må komme seg på trening sammen med oss. De må trene akkurat sånn som vi. Komme i kamp. De håndterer det ikke. Nok en gang. Jeg tror det er åtte eller ni (situasjoner) på fem-seks kamper. Det er avgjøres i nesten hver kamp. De må komme seg på trening. De er hjertelig velkommen til å være med og dømme på trening med eliteserielag. For de er nødt til å trene, sa Nilsen til kanalen.

Osame Sahraoui gikk over ende i duell med Izu Uzochukwu, og kampleder Tommy Skjerven pekte på ellevemetersmerket.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var av en noe annen oppfatning og mente Sahraoi falt fordi han kom ut av balanse.

Nilsen ble presentert som AaFK-trener 25. august, og det ble spilt sju kamper før Haugesund ble slått 1-0 og hans første trepoenger var sikret.

Aalesund trenger et mirakel for å holde seg med kun 11 poeng og like mange poeng opp til Start på kvalifiseringsplass med fem kamper igjen. Vålerenga på sin side tapte to verdifulle poeng i kampen om medaljer med Molde, Rosenborg og Odd.

Sjelden ledelse

Nilsen har for lengst sluttet å se på tabellen og erkjent at Aalesund etter alle solemerker må én etasje ned i det norske ligasystemet etter årets sesong, men de oransjekledde gikk til pause med fortjent ledelse. Vålerenga var frampå et par ganger i starten av oppgjøret, men ved begge anledningene ble avslutningene blokkert.

Aalesund spilte seg fram til flere gode muligheter. Nenass' avslutning fra spiss vinkel gikk rett på Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson. Så var det klart for 21 år gamle Bizoza. Midtbanespilleren knuste Sam Adekugbe i duellen på corneren og headet ballen kontant i mål fra fem meter.

Dermed var utgangspunktet noe tangotrøyene kun har opplevd fire ganger tidligere i år: å lede til pause.

Straffespark

Vålerenga tok mer tak i kampen etter pausen, men klarte ikke å skape noen store muligheter det første kvarteret – før de fikk straffe.

Gudmund Kongshavn prøvde å sette ut Dønnum ved å rope til ham da ballen ikke ville ligge rolig på straffemerket. VIF-vingen var derimot iskald og sendte et smil, som han fikk i retur, til Kongshavn.

Innbytter Sigurd Haugen kom seg fri i bakrom og avsluttet forbi keeper, men utenfor den lengste stolpen. Det var det nærmeste AaFK kom sin tredje seier for sesongen. Det var en av få visitter etter hvilen for Aalesund, som ble spilt lavere og lavere mot slutten av oppgjøret.

Sluttspurt

Finne, Sahraoui og Dønnum kom til gode muligheter de siste ti minuttene av kampen. Da handlet det kun om å forsvare seg for Aalesund.

Kongshavn sto og så på skuddet til Finne, som traff høyre stolperot. Vinden tiltok mot slutten av kampen, og det samme gjorde sluttspurten til Vålerenga. Likevel klarte Aalesund og Kongshavn å holde unna og sikret seg sitt sjette poeng på hjemmebane denne sesongen.

