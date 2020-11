LSK Kvinner klar for cupfinale

NTB Sport

Dermed er Lillestrøm klar for sin tredje strake cupfinale. Hvem de møter der blir klart på søndag, når Vålerenga møter Avaldsnes i den andre semifinalen.

– Det er viktig etter en litt bob-bob-sesong. Nå skal vi avslutte med brask og bram, sa LSK-trener Hege Riise til NRK.

Landslagsspilleren Emilie Haavi ga kanarifuglene ledelsen da hun plasserte ballen i mål på utsøkt vis etter drøye kvarteret spilt.

Samme spiller var nest sist på ballen da hun spilte opp Thea Kyvåg, som fikk en enkel jobb med å doble ledelsen. 2-0 var også stillingen da lagene gikk til pause etter en omgang hvor de gule og svarte var klart best.

Men Sandviken tente nytt liv i cupfinalehåpet da Rakel Engesvik reduserte kun fem minutt ut i 2. omgang etter et presist innlegg fra Ingrid Ryland.

– Vi får en dårlig start på omgangen. De har mye ball, men jeg synes vi slipper til få sjanser. Vi ror det i land, sa Emilie Haavi.

Det ble ikke flere mål i semifinalen. LSK red inn 2-1-seieren, til tross for at Sandviken kom på banen som et helt annet lag i 2. omgang.

– Vi måtte kjempe med nebb og klør, erkjente Riise.

Cupfinalen spilles 13. desember.

