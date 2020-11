James-dobbel utsatte Glimts seriegull

NTB Sport

Rammene var satt før kampen: Hvis Molde avga poeng, ville Glimt være seriemester. Bodø/Glimt-troppen møter Strømsgodset søndag og var samlet på et møterom på et hotell i Drammen for å følge kampen. Bodøværingene må vente minst én dag til før de kan feire seriegull.

De fikk se at Leke James satte inn 1-0 like før pause. Ti minutter før slutt plukket Stian Gregersen opp ballen etter en corner. Han brukte en berøring før han lekkert plasserte ballen i mål. James la på til 3-0 med sesongens 11. mål på en retur fem minutter før slutt.

Molde ligger på 2.-plass med 50 poeng, fem poeng foran Rosenborg med én kamp mer spilt. Stabæk er på midten av tabellen, men med god klaring ned til nedrykksracet.

Sjanserikt

Begge lag skapte sjanser i innledningen på det våte gresset på Nadderud. Brynhildsen ble spilt gjennom og avsluttet fra noe spiss vinkel. Stabæk-keeper Marcus Sandberg fikk så vidt fingertuppene på ballen, nok til at den gikk i stolpen og ut. Stabæk-spiss Marcus Antonsson fikk en enda større mulighet, men alene med Molde-keeper Andreas Linde skjøt han like utenfor.

Edvardsen hadde også en kjempemulighet i Moldes boks, men den unge angriperen var ikke i balanse og skjøt utenfor.

Magnus Wolff Eikrem viste sin genialitet da han chippet ballen i tverrliggeren fra hjørnet av 16-meteren. Nesten et kunstmål fra kapteinen. Etter sjanse på sjanse til bortelaget tok Molde ledelsen ved James etter flott spill rett før pause. Birk Risas harde og lave innlegg fra venstre ble ekspedert i mål ved bakre stolpe av Molde-spissen.

Molde-kontroll

En heseblesende og underholdende første omgang ble erstattet med et roligere tempo etter hvilen. Molde syntes å ha bedre og bedre kontroll på oppgjøret.

Brynhildsen fikk en ny mulighet til å straffe gamle lagkamerater på en kontring, men var ikke nøyaktig nok med pasningen mot James.

Stabæk begynte å ta større sjanser, men det var Molde som var nærmest. Gregersen scoret sitt andre mål for sesongen da han plasserte ballen i høyre hjørne etter en corner. James var nære sitt andre mål like før slutt, men skjøt i tverrliggeren fra kloss hold. Like etter skulle den likevel sitte for spissen da han satte inn en retur fra keeper Sandberg.

Skader

Moldes neste kamp er mot Arsenal førstkommende torsdag i Europaligaen. Der er det nå usikkert om forsvarerne Martin Bjørnbak og Birk Risa kan være med. Begge måtte forlate banen med skade lørdag kveld.

Etter Arsenal-kampen venter Haugesund i Eliteserien for Molde. Stabæk møter Mjøndalen på bortebane.

(©NTB)