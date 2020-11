Holtmann blant de ti beste etter 1. omgang i slalåmpremieren

NTB Sport

Holtmann var i mål 1,36 sekunder bak ledende Petra Vlhová fra Slovakia. Med det var hun best av de norske.

I oktober tok Holtmann en solid femteplass da verdenscupen ble innledet med storslalåm i Sölden.

Også Thea Stjernesund (12.-plass), Kristin Lysdahl (19.-) og Kristina Riis-Johannessen (22.-) får en omgang til i sesongens første verdenscupslalåm.

Maria Tviberg var ikke langt unna å slå følge, men hun hadde ikke hundredelene på sin side. Fra et sent startnummer tok hun 32.-plassen. Dermed var hun to hakk unna å få kjøre finaleomgangen.

Den må hun se fra sidelinjen sammen med Tuva Norbye, som kjørte ut i den finske trasen. Sistnevntes søster, Kaja Norbye, stilte ikke til start.

Vlhová leder rennet 15/100 sekund foran USAs slalåmdronning Mikaela Shiffrin.

