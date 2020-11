Deilas New York City ute av MLS-sluttspillet etter vilt straffedrama

NTB Sport

Det skjedde etter ellevill dramatikk der midtstopperen Rodrigo Schlegel måtte gå i mål og endte opp som helt etter en fenomenal strafferedning.

Orlando-målvakt Pedro Gallese trodde han hadde sendt laget sitt til kvartfinale da han reddet Valentin Castellanos' straffespark på stillingen 4-3 til hjemmelaget, men etter VAR-sjekk fikk han sitt annet gule kort for å bevege seg ut fra streken for tidlig, og ble dermed utvist.

Vertene byttet inn reservekeeper Brian Rowe for utespiller Schlegel, men bare for å få beskjed om at de ikke kan bytte etter at kampen er over. Rowe måtte gå ut igjen, og Schlegel stilte seg i mål.

Etter en lang pause skjøt Castellanos igjen, og scoret. Deretter tok tidligere Manchester United-stjerne Nani hjemmelagets femte straffespark og misset.

Hjemmejubel

Men det skulle likevel bli hjemmejubel i Florida. Etter at Nicolas Acevedo og Robin Jansson hadde scoret for hvert sitt lag kastet Schlegel seg og reddet Gudmundur Thorarinssons straffespark før Benji Michel satte inn den avgjørende straffen til 6-5.

Orlando City fikk en pangstart på kampen da Nani satte inn 1-0 på straffespark før det var spilt fem minutter, men det gikk bare tre minutter før Maxime Chanot utlignet. Han nikket inn et gjørnespark fra Jesus Medina.

Flere mål ble det ikke i kampen, men det ble mye dramatikk. Orlando måtte spille ekstraomgangene i undertall etter at Ruan ble utvist i det 87. minutt for en stygg stempling av Gary Mackay-Steven.

City-spilleren var hardhendt i en duell, og som hevn satte Ruan knottene i låret hans.

Avgjort

Deilas menn greide ikke å utnytte overtallet til å avgjøre kampen, og i straffesparkkonkurransen kom laget på etterskudd da Maximiliano Moralez knallet det første skuddet i tverrliggeren.

Deretter scoret begge lag helt fram til Castellanos trengte to forsøk på å sette inn 4-4 med det niende straffesparket. Sean Johnson reddet Nanis skudd, og dermed var det duket for mer dramatikk.

Etter 15 straffespark (inkludert det som ble tatt to ganger) kunne hjemmelaget juble, og det var midtstopper Schlegel som ble kastet i været.

