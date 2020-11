Ødegaard tilbake fra start – Real Madrid raknet mot slutten

NTB Sport

Real Madrid fikk en kjempestart da Mariano stupte inn ledermålet før det var spilt to minutter. Laget ledet fortsatt da Ødegaard og Eden Hazard ble byttet ut snaut halvveis i 2. omgang. Etter dobbeltbyttet fikk gjestene problemer, og Zinedine Zidanes lag berget så vidt poeng.

Gerard Moreno utlignet på straffespark kvarteret før slutt, etter at Real Madrid-keeper Thibaut Courtois felte Samuel Chukwueze.

Et redusert Real Madrid-lag hang i tauene mot slutten, men berget med seg poeng. Hovedstadslaget måtte greie seg uten Sergio Ramos og Karim Benzema på grunn av skader, Casemiro, Eder Militao og Luka Jovic på grunn av koronasmitte.

Opptur

Ødegaard fikk en opptur etter frustrerende dager under landslagssamlingen i Oslo der det aldri ble anledning til å spille kamp. Fordi han har vært koronasmittet kunne han vært aktuell for «nødlandslaget», men det ble besluttet å sende ham hjem til klubben, og der fikk han tillit direkte.

Han gjorde en brukbar innsats og hjalp altså laget sitt å holde ledelsen så lenge han var på banen.

Ledermålet var omdiskutert. Lucas Vázquez sto i offsideposisjon, og linjemannen vinket, men flagget ble senket igjen da Lucas lot ballen gå til Dani Carvajal. Mariano stupte innlegget i mål. Etter VAR-gjennomgang ble målet godkjent.

Villarreal presset stadig sterkere, og særlig den siste halvtimen.

Ikke godt nok

– Vi var ikke like solide i 2. omgang som vi hadde vært i den første. Mange viktige spillere var ute, men det er ingen unnskyldning, for vi har en stor tropp, sa Real-forsvareren Nacho, som vikarierte for Ramos.

– Dette er en vanskelig sesong for mange lag. Ingen vinner alle kampene.

Villarreal var ikke fornøyd med utfallet.

– Vi føler at vi hadde sjanser nok til å vinne. Vi gjorde noen endringer i pausen og fikk iallfall poeng, sa målscorer Moreno.

