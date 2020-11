NFF-Klaveness etter økt landslagssmitte: – Var riktig å bli hjemme

NTB Sport

Fredag ble det bekreftet fire nye smittetilfeller i det norske herrelandslaget i fotball. Det skjedde en uke etter at visekaptein Omar Elabdellaouis positive test ble kjent og sendte hele laget i karantene.

Situasjonen førte til at bortekampen mot Romania ble avlyst. Norge lot være å dra etter sterke anbefalinger fra myndighetene. Før avgjørelsen argumenterte NFF sterkt for å reise. Det har siden gitt forbundet mye kritikk, og nå innrømmer Klaveness at de kom dårlig fra det.

– Det var riktig å bli hjemme, sa hun på direkten i Dagsrevyen på NRK fredag kveld.

– Vi må ta selvkritikk. Vi gjør ikke dette for å være en bøllete storebror, men vi brenner for å drive fotballen i en pandemi. Når vi bommer, så bommer vi, la hun til.

Ble feil

Tidligere på dagen sa elitedirektøren at NFF og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) må ta innover seg at det ble for krevende å avvikle så mange landskamper i en tid med økende smitte i samfunnet.

Overfor TV 2 erkjenner hun at det ikke var bra at det ble spilt internasjonale kamper den siste uken.

– Alt i alt er vi nok der at det ble feil at det ble avholdt landskamper i dette vinduet.

Til VG sier Klaveness at NFF på forhånd ikke nevnte for Uefa at det var feil å gjennomføre landskampene.

– Nei, men vi vil nå ta et initiativ til å møte Uefa for å gjennomgå hele protokollen gitt siste tids smitteutvikling. Uefa-protokollen er laget for å fange opp og kontrollere smitte for å begrense smitte i troppene, men viktigst hindre at smitten ikke går ut igjen til samfunnet. Dette har man fått særdeles godt til i Europa fram til nå. Men protokollen bør justeres i lys av siste tids utvikling for å skjerme spillere og støtteapparat enda bedre, sier Klaveness.

– Urettferdig for Norge

Norges Fotballforbund bekrefter i en pressemelding fredag ettermiddag at de tar initiativ til et møte med Uefa. Forbundet konkluderer med at den nevnte protokollen er sårbar.

– For oss fikk det store sportslige konsekvenser at vi brøt Uefa-forpliktelsene og ikke fikk spilt kampen mot Romania. Vi ble satt i et dilemma da vi som en del av et europeisk fellesskap ikke stilte til kamp. Det oppsto alvorlige og utilsiktede sportslige konsekvenser som framstår særdeles urettferdig. Vi vil nå ta opp reglene med Uefa og se om rammeverket kan strammes inn, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Han legger til at Uefa-protokollen bør justeres i lys av den siste tids utvikling for å skjerme spillere og støtteapparat enda bedre.

– Derfor ønsker vi sammen med Uefa å se på løsninger for å gjøre den enda sikrere.

