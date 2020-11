Lotta Udnes Weng sprintet til seier på Beitostølen – skal følge i fotsporene til konkurrenten

NTB Sport

Nes-løperen avgjorde løpet opp den siste motbakken. Inn mot mål var ingen i nærheten av henne. Nærmeste utfordrer, Ane Appelkvist Stenseth, ble slått med 2,55 sekunder på langrennssprinten i klassisk sprint.

Lotta Udnes Weng slo tilbake med sin første seier på nesten to år. Hun ble norsk mester i Meråker i 2019, men har variert mye i prestasjonene etter den tid.

– Jeg skal nyte at jeg har vunnet et skirenn. Det er snart to år siden sist. Dette betyr en del. Det er et steg i riktig retning at jeg kan være med å kjempe mot de beste i landet, sa Udnes Weng til NTB.

På forhånd snakket de fleste at det var tvillingsøsteren Tiril som kanskje ville kjempe om en pallplass. Slik gikk det ikke. Tiril var ikke god nok denne gangen.

Tredjeplassen gikk til Anna Svendsen fra Tromsø. Deretter fulgte Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anikken Gjerde Alnæs og Ingrid Andrea Gulbrandsen.

Stenseth hadde beste tid i prologen foran Svendsen.

– Lotta var sterk. Men jeg er ikke overrasket over det. Hun viste gode takter på samling for et par uker siden, sa Stenseth.

Udnes Weng bekreftet at hun har vært like bra som de beste på trening i den siste tiden, og ofte er man også minst like bra i konkurranser.

Det viste seg å holde stikk.

Selv om Lotta ikke trodde at løpet hadde holdt til pallen i verdenscupen, var hun mest fornøyd med at hun igjen kunne kjempe mot Norges beste. Det er en stund siden sist.

– Det kjennes godt å føle at du er i bedre form igjen. Jeg vet at Ane og Anna er rå, og hvis jeg skal slå dem må jeg være opp mot mitt beste. Det blir nok vanskeligere i verdenscupen. Da må du kjempe hardere fra kvartfinalen, og da kan det ende annerledes i en eventuell finale. Jeg vet at Ane gjorde det bra i Ruka i fjor, og hun vant på Beitostølen da. Jeg får forsøke å følge i hennes fotspor, sa finalevinneren.

Ane Appelkvist Stenseth tok 4.-plassen sprintrennet i verdenscupen i Ruka for ett år siden. Lotta Udnes Weng har et mål å gå etter i Finland om én uke.

