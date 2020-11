Klæbo vant som han ville på Beitostølen – roper et varsku om Valnes

NTB Sport

– Jeg fikk brukt rykket mitt i den siste bakken. Det har vært en bedre dag i dag enn på samme tid i fjor. Det har føltes greit hele veien, men så har det vært han (Valnes) ved siden av her som har yppet seg i hvert eneste heat, sier Klæbo til NRK.

Byåsen-løperen var 3,6 sekunder foran Valnes i mål.

Klæbo rykket fra konkurrentene med sine beryktede klyv i den siste bakken og var ustoppelig inn på oppløpet.

– I dag viste at han er verdens beste på dette. Det var ikke noe stort sjokk. Jeg fikk en litt dårlig sving og mistet bakskiene hans. Der røk nok sjansen til spurt. Nå vet jeg hva jeg må trene på, sa Valnes.

Spådom

Klæbo var ikke slett ikke overrasket over at det var Erik Valnes som ga ham mest kamp. De to ble nummer en og to i sprintverdenscupen sist sesong også.

– Valnes er den som har satt standarden på hardøktene på samling i år, og det er ikke siste gang at han er på pallen i år, sa Klæbo.

Han tror på mange dueller mot ham i sesongen som kommer.

– Valnes er utrolig sterk. Det viste han i fjor, og det har han vist på alle samlinger i sommer og høst. Det er en mann som kommer til å kjempe der oppe i hele vinter, spesielt i sprint. Men han viser også takter på distanse. Det er en mann å følge med på framover, sa Klæbo til NTB.

Mulig

Klæbo og Valnes er garantert i rute til neste helgs verdenscuprenn i Ruka i Finland.

– Det kjentes ut som jeg gikk meg litt inn i konkurransen. Det har vært en bra dag på mange måter, og jeg fikk den økta jeg hadde håpet på og som jeg mente var viktig med tanke på det som skal skje neste helg. En finaleplass var målet.

Erik Valnes tror absolutt han kan slå kanskje verdens beste skisprinter gjennom tidene i løpet av sesongen som venter.

– Dette betyr at vi er godt i gang i år også. Det var nært denne gangen, og det var litt irriterende at jeg ikke kjørte den siste svingen der.

– Er det mulig å slå ham?

– Ja, jeg må si ja til det. Det gjelder å forbedre seg på de små detaljene som er.

