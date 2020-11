NTB Sport

Dekning av økte OL-kostnader har stått høyt idrettsforbundets liste over krav til regjeringen.

Merkostnadene er bl.a. knyttet til behov for ekstra samlinger, utvidet støtteapparat, samt inntektsbortfall for utøvere som må utsette inntektsbringende arbeid i to år som følge av at lekene er utsatt til sommeren 2021, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Forslaget til økt bevilgning kommer som en del av endringer i Kulturdepartements budsjett som en følge av koronasituasjonen.

