Flere spørsmålstegn for Solskjær før WBA-kampen

Manager Ole Gunnar Solskjær kom fredag ettermiddag med en skadeoppdatering for troppen etter landslagsoppholdet.

– Luke Shaw, Jesse Lingard og Phil Jones er de eneste som ikke kan trene. De fleste kunne trene i dag, så det ser bra ut, sa Solskjær, som samtidig har en rekke usikre kort foran lørdagens kamp.

– Det er noen mulige og noen usannsynlige. Marcus (Rashford) trente for første gang i dag, og forhåpentlig får han ingen reaksjon på det. Eric Bailly og Marcos Rojo trente for første gang på over en måned og er ikke klare. Victor (Lindelöf) må vi sjekke i morgen. Ryggen hans er ikke bra.

Korona

Det betyr sannsynligvis at Anthony Martial er spilleklar etter å ha hatt problemer med ryggen under landslagssamlingen med Frankrike. Harry Maguire skal ha fått en smell i foten, men United-kapteinen er klar til dyst.

Det ventes også at Mason Greenwood er spilleklar, mens Alex Telles er tilbake etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Tidligere fredag opplyste for øvrig West Bromwich-manager Slaven Bilic at noen av hans spillere har testet positivt for korona.

Fryktelig rekke

Solskjær kan trenge alle gode nyheter han får foran kampen. United har ikke vunnet en hjemmekamp i ligaen siden juli. Fire forsøk i høst har gitt tre tap og én uavgjortkamp.

– Jeg tror vi alle er enige om at den første kampen mot Crystal Palace var et resultat av at vi ikke hadde fått forberedt oss, og at Palace fortjente det. Tottenham fortjente også seieren. Mot Arsenal og Chelsea var det jevne kamper der jeg tror fansen kunne ha gitt oss det vi trengte for å vinne, sier Solskjær.

– Men det er noe vi ønsker å rette opp. Vi går for vår første seier mot West Brom. Men det er noe annet å spille uten fansen på Stretford End. Normalt scorer de et mål for oss, legger nordmannen til.

Bedring

United bedret seg kraftig i forrige kamp borte mot Everton (3-1) etter strake tap mot Arsenal og Basaksehir. Da spilte de slik Solskjær ønsker at laget skal framstå.

– Solide defensivt, to fantastiske lagmål og et veldig flott kontringsmål mot slutten, oppsummerte han.

United-manageren ser uansett for seg en tøff kamp mot Bilics menn.

–Jeg venter en vanskelig kamp. Det er vrient å forutse hvordan de spiller. De har endret systemet sitt en del. Jeg venter et lag som kommer hit for å gi oss problemer.

