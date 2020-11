Rosenborg kritiseres fra flere hold etter treningsturnering

NTB Sport

Det opplyser daglig leder Jan-Roar Saltvik i Trøndelag fotballkrets til VG. Kretsen hadde godkjent treningsturneringen som ble spilt i løpet av landslagsoppholdet den siste uken.

– Vi har behandlet søknaden om å arrangere turneringen med kriteriet om at det var Rosenborg 2 som deltok. Det (bruk av A-lagsspilleren) var ikke det som var premisset da søknaden ble godkjent, sier Saltvik.

Flere A-lagsspillere spilte for Rosenborgs 2.-lag mot Nardo sist torsdag og Levanger tirsdag. Per Ciljan Skjelbred scoret i begge kampene, og Emil Konradsen Ceïde, Tore Reginiussen, Rasmus Wiedesheim-Paul og Gjermund Åsen var blant andre spillere på laget.

Brøt protokollen

I etterkant av turneringen fikk en av Nardo-spillerne påvist koronasmitte. Rosenborg-lege Reidar Due erkjente torsdag overfor Eurosport at kampene ikke burde ha vært spilt.

– Fra et smittevernståsted ser vi at de kampene ikke burde blitt spilt, sier han til Eurosport.

RBK er blitt pålagt av kommuneoverlegen i Trondheim å teste sine spillere for koronaviruset. Samtidig fastslår Norges Fotballforbund at treningskampene var brudd på forbundets koronaprotokoll.

– Treningskamper mot lag utenfor kohorten til toppfotballen er klart i strid med intensjonene i protokollene. Dette kan sette fullføringen av Eliteserien i fare, skriver forbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Bergens Tidende.

Reagerer

Rosenborg har ifølge Fisketjønn beklaget at det ble spilt kamper. Samtidig ber Trøndelag fotballkrets om en forklaring fra klubben. Også flere andre i Fotball-Norge er reagerer.

– Jeg er forundret over at Rosenborg kan spille treningskamper mot Nardo og Levanger når vi knapt får lov til å gå på butikken, sier tidligere Rosenborg- og nå Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til BT.

– Jeg blir veldig overrasket. Vi har ikke hatt lov til å ta opp juniorer en gang, så vi er overrasket over at det er lov å blande gruppen fra Eliteserien og inn i 2. divisjonsspill. Å spille treningskamper har aldri vært aktuelt for oss. Det har vi ansett som utenfor reglementet, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Legger seg flat

Rosenborg-lege Due sier følgende til VG om hvilke vurderinger som ble gjort i forkant av treningskampene:

– Vi gjorde vurderinger i god kommunikasjon med de andre lagene. Lagene var kohorter, og vi reflekterte at det lot seg gjøre. Det var en helhetsvurdering. Det skulle vi ikke ha gjort. Vi legger oss flat på det.

Due sier at Rosenborg hele veien forsøkte å etterleve protokollen.

– Vi forstår det (kritikken fra NFF), og vi tar det til etterretning. Vi som klubb, og jeg som lege, har prøvd å etterleve protokollen, og så gjør man en blemme.

