Guardiola skrev ny kontrakt med City

NTB Sport

Det opplyser Premier League-klubben på sitt nettsted.

Guardiola kom til City i 2016 og har blant annet vunnet to ligatitler med klubben. Før det var han hovedtrener med stor suksess i Barcelona og Bayern München

– «Peps» kontraktsforlengelse er det naturlige neste steget i en reise som har utviklet seg over mange år. Jeg er sikker på at alle City-fans deler min glede over denne avtalen og de spennende mulighetene som finnes der ute, sier Citys styreleder Khaldoon Mubarak.

Guardiolas opprinnelige kontrakt ville gått ut etter inneværende sesong. Det har vært spekulert i at han kom til å forlate City ettersom han ikke har maktet å føre laget til seier i mesterligaen.

– Utfordringen for oss er å fortsette å bli bedre og utvikle oss, og jeg ser veldig fram til å skulle hjelpe med Manchester City med det, sier spanjolen.

