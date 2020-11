«Nødlandslaget» satte TV-rekord

NTB Sport

TV 2 opplyser at kanalen på det meste hadde 900.000 seere underveis i den imponerende 1-1-kampen. Norge stilte med et hasteutplukket lag etter at det opprinnelige landslaget var plassert i koronakarantene.

– «Nødlandslaget» var akkurat det nasjonen trengte nå. Utrolig gøy at seerne engasjerte seg og sluttet opp om denne gjengen med herlige outsidere, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Den tidligere bestenoteringen fra en nasjonsligakamp er 671.000 seere fra hjemmekampen mot Nord-Irland i oktober.

(©NTB)