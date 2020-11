Nødlandslaget stiller som ventet mot Østerrike

NTB Sport

Mats Møller Dæhli (23 landskamper) er kaptein. Jørgen Skjelvik (7), Veton Berisha (4), Fredrik Ulvestad (3) og Ghayas Zahid (1) starter også. Med seg fra start får de seks debutanter, og på benken sitter sju andre mulige debutanter.

Keeper Per Kristian Bråtveit måtte koronatestes på nytt og reiste til Østerrike med privatfly først kampdagen. Likevel er det han som vokter det norske målet.

I Østerrikes lag er det to nye fra start i forhold til laget som søndag slet seg til 2-1-seier over Nord-Irland. Midtstopper Aleksandar Dragovic er utestengt, og Stefan Ilsanker trekkes ned fra sentral midtbane for å ta hans plass. Rokeringer betyr at Reinhold Ranftl kommer inn og spiller høyre kant.

Det andre byttet er at tidligere Premier League-spiss Marko Arnautovic kommer inn som spiss på bekostning av Michael Gregoritsch. Arnautovic, som nå er Kina-proff og har vært ute av landslaget, var en av tre innbyttere som søndag vendte kampen for Østerrike i sluttminuttene.

Jokere på benken

Louis Schaub og Adrian Grbic, som scoret målene da, starter på benken også onsdag.

Seks av spillerne som starter for Østerrike gjorde det også i 2-1-seieren på Ullevaal i september, deriblant Marcel Sabitzer som ble matchvinner. Bayern München-stjernen David Alaba var ikke med da, men er blant truslene Norges lag får å bryne seg på i Wien.

Norge ble tidligere onsdag dømt til 0-3-tap i den avlyste kampen mot Romania søndag. Dermed er forutsetningene for kampen helt klare. For å bli gruppevinner må Norge slå østerrikerne og score minst to mål. Østerrike sikrer opprykk med poeng eller med 0-1-tap.

Gruppevinneren får også en mulig ekstrasjanse i neste VM-kvalifisering. De to fremste gruppevinnerne i nasjonsligaen som ikke blir blant de to beste i sin kvalifiseringsgruppe kommer med i omspillet der 12 lag skal kjempe om tre VM-plasser.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Per Kristian Bråtveit – 6 Julian Ryerson, 4 Ruben Gabrielsen, 3 Andreas Hanche-Olsen, 5 Jørgen Skjelvik – 10 Ghayas Zahid, 8 Sondre Tronstad, 7 Fredrik Ulvestad, 20 Mats Møller Dæhli (kaptein) – 14 Veton Berisha, 9 Jørgen Strand Larsen.

Reserver: 12 Anders Kristiansen – 2 Daniel Granli, 11 Kristian Thorstvedt, 15 Tobias Børkeeiet, 16 Kristoffer Askildsen, 17 Andreas Vindheim, 18 Håkon Evjen.

Østerrike (4-4-2):

12 Pavao Pervan – 21 Stefan Lainer, 6 Stefan Ilsanker, 4 Martin Hinteregger, 2 Andreas Ulmer – 15 Reinhold Ranftl, 14 Julian Baumgartlinger (kaptein), 23 Xaver Schlager, 8 David Alaba – 9 Marcel Sabitzer, 7 Marko Arnautovic.

Reserver: 1 Alexander Schlager, 13 Cican Stankovic – 3 Christopher Trimmel, 5 Gernot Trauner, 10 Louis Schaub, 11 Michael Gregoritsch, 16 Adrian Grbic, 17 Husein Balic, 18 Peter Zulj, 19 Sasa Kalajdzic, 20 Karim Onisiwo, 22 Philipp Wiesinger.

Dommer: Benoît Bastien, Frankrike.

