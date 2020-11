Mulighet for publikum på engelske fotballtribuner i desember

NTB Sport

Det melder BBC, som har kilder på at statsminister Boris Johnson denne uka har sagt til parlamentsmedlemmer at det er viktig for ham personlig å få publikum på tribunene igjen så snart som mulig.

Kultur- og idrettsdepartementet (DCMS) jobber nå med en ordning for å åpne for publikum i områder der smittespredningen er tilstrekkelig lav til at det vurderes som forsvarlig. Tidligere har idretten fått beskjed om å belage seg på at det kan bli tomme tribuner helt til april.

Tirsdag meldte myndighetene om «konstruktive» samtaler med fotballens ledere om å åpne for publikum. På dagsorden sto også lederstruktur, økonomisk bærekraft og mangfold.

Framskritt

– Jeg vil jobbe med fotballen for å gjøre framskritt i viktige spørsmål som berører sportens framtid, sa kulturminister Oliver Dowden etter en halvannen time lang videokonferanse.

Detaljer i hvordan man tenker å åpne for publikum er ikke offentliggjort, men det skal være stemning for å åpne gradvis i områder med akseptabelt smittetrykk når nedstengningen av samfunnet etter planen avsluttes i desember.

Det forelå tidligere i høst planer om å åpne for et begrenset antall tilskuere fra 1. oktober, men det ble skrinlagt da smittetallene økte kraftig.

Trygt

Det har vært tomme tribuner siden mars, selv om idrettens organisasjoner insisterer på at pilotprosjekter med sosialt distanserte tilskuere har vist at det kan gjøres på en trygg måte.

Idretten har også protestert mot at man fortsatt må holde stengt mens enkelte konsertarenaer skal få åpne for inntil 5000 tilskuere fra desember.

Over 200.000 personer har undertegnet opprop med krav om at idrettens tribuner åpnes for tilskuere.

