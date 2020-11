Høie: Internasjonale idrettsforbund må tenke gjennom signalene de sender i dagens smittesituasjon

NTB Sport

Det har vekket internasjonale overskrifter at Guldvog ber Det europeiske fotballforbundet vurdere å stoppe kamper og turneringer som følge av den økende smittesituasjonen. Dette avviste Guldvog på onsdagens koronapressekonferanse.

– Det riktige er at vi har hatt dialog med Norges Fotballforbund. Vi har anbefalt at man ser på det rammeverket som man har når det er økende smitte i Europa, men egentlig har jeg ikke sagt annet enn at jeg råder dem til se gjennom om rutinene er gode nok for å forsikre seg om at man ivaretar spillerne, sier Guldvog til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at det fra politisk hold er blitt sendt signaler til Guldvog om at han må moderere seg. Tvert om, Høie kommer med følgende oppfordring til Europeisk og internasjonal idrett:

– De fleste land i Europa er i en vanskeligere situasjon enn det vi har i Norge, og de internasjonale idrettsarrangørene må tenke gjennom hvilke signaler de skal sende til samfunnet. Mange av oss syntes det gikk fryktelig lang tid før man avlyste OL i Japan, og det er klart at man må tenke på resten av samfunnet i en sånn situasjon, sier Høie til NTB.

– Utenlandske regler gjelder i utlandet

Høie og norske helsemyndigheter havnet i en offentlig diskusjon med Norges Fotballforbund (NFF) om gjennomføringen av landskampen mot Romania etter at en spiller ble smittet. Det har i ettertid oppstått tvil om hvorvidt idrettsutøverne skal følge norske eller lokale regler i sine hjemland.

– Vi følger utenlandske regler når vi er i utlandet, det er det viktig at vi gjør. Det jeg understreker er at de må følge de norske reglene når de er i Norge, så må hver enkelt idrettsgren og arrangør tenke gjennom hvilke signaler de gir til det norske publikummet, sier Høie.

Han mener fotballen håndterte situasjonen på en riktig måte med samlingen av et nødlandslag på Gardermoen før avreise til Østerrike og nasjonsligakamp onsdag. Det til tross for at dette utløste at 17 spillere basert i utlandet fløy med rutefly til Norge kun få dager etter at en landslagstropp i karantene ble sendt ut av landet, også det stort sett med rutefly, i stedet for å dra til kamp i et eget charterfly.

– Det var i tråd med reglene, sier Høie.

– Forsvarlig med vintersport

Snart går vintersportssesongen i gang, og det er store team med utøvere og støtteapparat som skal reise på tvers av grensene for verdenscuprenn. Høie mener det er opp til vintersportsforbundene selv å vurdere om dette er forsvarlig.

– Det må idretten selv vurdere om det ikke foregår i Norge, så lenge de forholder seg til norske regler når de reiser ut og inn. Jeg opplever at skisporten for eksempel har gjort en klok vurdering da de ikke gjennomfører arrangementer på Lillehammer nå, som jo hadde betydd mye både for idretten og det norske folk. Jeg opplever at de tar samfunnsansvar, sier Høie.

Guldvog mener vintersportssesongen trygt kan gjennomføres.

– Jeg tror det er forsvarlig å ha vintersport. Det er mindre kontakt vanligvis i vintersporten, og med gode smittevernrutiner er det mulig å gjennomføre det. Men det samme må gjelde der, hvis man er i nærkontakt med en smittet så må man i karantene, sier Guldvog, og understreker at dette også gjelder utenlandske idrettsutøvere hvis de er i Norge.

– Opp til håndballen selv å vurdere EM-reise

Helsedirektøren vil ikke kommentere om det er smittevernmessig forsvarlig av håndballandslaget å dra til EM i Danmark i desember, hvis mesterskapet blir arrangert etter planen.

– Det har jeg ingen kommentar til, det er lov å reise til Danmark for lag. Det er den medisinske ledelsen i håndballforbundet som må ta stilling til den risikoen som er der, og jeg skal ikke uttale meg om kamper som skal foretas i andre land.

Helseministeren minner til slutt om at idretten også kan være noe som kan glede mange i en vanskelig tid.

– Hvis det er mulig å arrangere på en smittevernforsvarlig trygg måte, så er det noe som gir oss et lyspunkt i denne situasjonen, sier Høie.

