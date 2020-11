VG: NFF ber om å få spille Romania-kampen senere

NTB Sport

Søndagens kamp ble avlyst etter at myndighetene nektet Norges landslag å reise til Bucuresti etter Omar Elabdellaouis positive koronaprøve under samlingen i Oslo. Normalt tilkjennes motstanderen 3-0-seier om et lag ikke møter til kamp. I et brev til Uefa ber NFF om at kampen spilles.

– Vi argumenterer med at kampen må omberammes. Hvis ikke bør den avgjøres ved loddtrekning hvor resultatet settes til 1-0, 0-0 eller 0-1, sier NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn til VG.

Det står i Uefas koronaregler at kamper kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom ingen av klubbene eller de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt.

Uskyldig

– Vi prosederer på det. Vi er uskyldig i denne situasjonen og ble pålagt en karantene. Da ble tiden til å stille et reservelag for knapp sier, Fisketjønn.

Han håper at avgjørelsen kan falle før avspark i Wien onsdag.

– Vi satser på at Uefa klarer å avgjøre dette i løpet av morgendagen. Denne avgjørelsen er overført til Uefas ankeutvalg. De tar avgjørelsen direkte.

Ny avlysning

Tirsdag ble nasjonsligakampen mellom Sveits og Ukraina avlyst da sveitsiske helsemyndigheter satte ukrainerne i karantene etter flere smittetilfeller. Den kampen er avgjørende for nedrykk fra A-divisjonen, og om sveitserne tilkjennes 3-0-seier vil de berge plassen og Ukraina rykke ned.

Kanskje kan den kampen bidra til at Uefa endrer syn. Tidligere har man sagt at det ikke finnes ledige datoer til å spille nasjonsligakamper senere.

