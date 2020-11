Ukrainas nasjonsligakamp avlyst etter koronasmitte

NTB Sport

Det opplyste Ukrainas fotballforbund tirsdag ettermiddag. Avgjørelsen ble fattet av lokale helsemyndigheter i Luzern, som satte hele Ukrainas tropp i karantene.

– Uefa har informert oss om at helsemyndighetenes avgjørelse innebærer at kveldens kamp ikke kan spilles, meldte forbundet.

Etter at tre spillere testet positivt mandag måtte hele Ukraina-troppen testes igjen. Da dukket det opp fire nye smittetilfeller, hos tre spillere og en i støtteapparatet. Det skjedde etter at fire spillere ble sendt hjem som følge av positive tester forrige uke.

Mange smittet

Jevgenij Makarenko og Eduard Sobol, som spilte mot Tyskland lørdag, testet i likhet med Dmitrij Riznyk positivt mandag og ble isolert. Tirsdag testet Ruslan Malinovskij, Sergej Krivtsov, Junior Moraes og troppens fysiske trener positivt.

Ifølge ukrainerne har Krivtsov og Moraes hatt viruset tidligere. Ifølge Uefa-reglene kunne de derfor ha sluppet karantene og spilt kamp, men helsemyndighetene i Luzern satte ned foten og ila hele troppen karantene.

Kampen handler om hvem som rykker ned fra A-divisjonen. Ukraina er tre poeng foran Sveits og vant 2-1 hjemme i lagenes første innbyrdes møte. Om Sveits tilkjennes 3-0-seier, rykker Ukraina ned.

Loddtrekning?

Dersom Uefa kommer til at ingen av lagene hadde ansvar for at kampen ikke kunne spilles, kan avgjørelsen falle på loddtrekning. Ukraina berger plassen med seier eller uavgjort, men rykker ned om Sveits trekkes ut med 1-0-seier.

I helgen ble Norges kamp mot Romania avlyst etter at den norske troppen havnet i karantene som følge av visekaptein Omar Elabdellaouis positive koronaprøve. Norge reiser til onsdagens bortekamp mot Østerrike med et lag bestående av bare nye spillere, men rakk ikke det til kampen i Bucuresti.

Ifølge VG har fotballforbundet bedt Uefa om å omberamme kampen mot Romania til en ny dato.

(©NTB)