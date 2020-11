Nødlandslaget må reise til Østerrike med bare én keeper

NTB Sport

Den 18 mann sterke troppen til det såkalte nødlandslagets kamp mot Østerrike ble redusert med én mann før avreise fra Gardermoen. Alle spillere måtte testes for koronaviruset, og for én av dem var prøvesvaret usikkert.

Keeper Bråtveit må dermed bli igjen i Norge, før han etter planen reiser til Østerrike onsdag, samme dag som nasjonsligakampen skal spilles, melder TV 2.

– Resultatet er at vi sender 17 og ikke 18 i flyet. Det handler litt om at den ene testen er såkalt «inconclusive». Han er ikke smittebærende, det er bekreftet, og vi har fått bekreftet at det ikke er noe fare. Han må likevel bli testet på nytt, og derfor holdt vi igjen flyet litt, sier fungerende landslagstrener Leif Gunnar Smerud til TV 2.

(©NTB)