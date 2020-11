Kaptein Dæhli: – Jeg liker «nødlandslaget»

NTB Sport

– Jeg liker «nødlandslaget», jeg synes det er et bra navn, sa han under tirsdagens pressekonferanse i Wien, der han møtte mediene sammen med vikartrener Leif Gunnar Smerud.

– Forberedelsene til kampen er ikke optimale, men på den andre siden er det også helt perfekt. Vi har ikke noe å tape og skal gå ut og gi alt for Norge. Det blir gøy, og det er også hyggelig å registrere at det er mange som synes det er gøy å følge med.

Dæhli har 23 landskamper fra før. Resten av troppen har 15 til sammen, og 13 av de 18 hasteuttatte er debutanter.

– Østerrike er klar favoritt, men vi har en del spennende spillere. Hvis vi finner sammen og finner en gnist så kan alt skje, sa Dæhli, som er imponert over responsen.

– Se på hvor mange som vil stille. Ghayas (Zahid) reiste veldig langt (fra Kypros) for å stille opp, etter ikke å ha blitt tatt ut på flere år. Det sier noe om iveren og motivasjonen til å stille opp for landet.

Blandede følelser

Han gleder seg til å være kaptein, men skulle helst sett at han slapp.

– Jeg skulle ønske at Stefan (Johansen) satt her i stedet. Jeg vet hvor hardt spillergruppa har jobbet over flere år for å bygge opp noe på landslaget. De ble veldig lei seg, og det er synd at de ikke er her, men samtidig er det en stor drøm som går i oppfyllelse for meg, og det er noe jeg skal prøve å nyte, sa han.

I intervju med TV 2 sa Dæhli at han bare har fått positive meldinger fra de opprinnelig uttatte spillerne, som havnet i koronakarantene.

– De sier «kjør på og gi alt» og gir meg masse støtte. Det er dumt at de ikke er her.

Skal gi alt

En times treningsøkt på Ernst Happel stadion blir alt spillerne får sammen før de skal kjempe for norsk gruppeseier i nasjonsligaen og opprykk til A-divisjonen.

– Forberedelsene er veldig spesielle, og jeg har ikke fått snakke med alle ennå. Vi må bruke treningen godt og morgendagen godt. Den lille «vibben» jeg har «catcha» har vært veldig positiv, sa Dæhli.

– Vi må gå på banen med energi, gnist, kroppsspråk og kampvilje, og så må vi bruke kvalitetene vi har. Vi skal gi alt, og så får vi se hvordan det går.

Onsdag er det ett år siden hans forrige landskamp, og Dæhli har heller ikke spilt mye klubbfotball i høst.

– Jeg har vært satt ut av troppen de siste fem uker, men formen er god. Jeg har trent alt og har ikke noen skadeproblemer, sa Genk-spilleren.

