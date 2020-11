IOC-presidenten ber alle utøvere og tilskuere vaksinere seg før OL

NTB Sport

OL ble i sommer utsatt til neste år på grunn av koronapandemien, men med lovende vaksinenyheter ligger det nå an til lekene kan åpnes i Tokyo 23. juli neste år. Bach sier det vil skje med et «rimelig antall» fans på tribunene.

– Vi vil overbevise så mange utenlandske deltakere som mulig om å ta vaksinen, sier Bach.

Den mektige IOC-presidenten vil foreløpig ikke dra fram pisken og innføre et vaksinekrav.

– Hver utøver må tenke på sine medutøvere og ta dette med i betraktningen. En vaksine er ikke bare for individet, det er for å beskytte hele samfunnet. Og jeg tror hver og en av oss har et ansvar i denne krisen, et ansvar ikke bare for oss selv, men for alle rundt oss, sier Bach.

