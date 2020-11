Eliteserien og 1. divisjon starter i påsken neste år

NTB Sport

Det går fram av hovedterminlisten for kvinner og menn, som ble kunngjort tirsdag.

Siste serierunde i Eliteserien og 1. divisjon menn går siste helgen i november. Det legges opp til spill under fotball-EM i både Eliteserien for menn og Toppserien. Spilleplanen vil derimot bli tilpasset for i mest mulig grad å unngå konkurranse med kamper under EM.

Toppserien og 1. divisjon kvinner har sin avslutning første helgen i november. Starten kan bli justert dersom Uefa endrer planene for gjennomføring av ungdomsturneringene vinteren 2021.

Cupfinalene for kvinner og menn et delt på hver sin helg. Mennene skal spille sin cupfinale på Ullevaal 17. oktober, mens kvinnenes spiller sin cupfinale 31. oktober på samme bane hvis værforholdene tillater det.

– Ideelt sett hadde en ønsket en felles finalehelg for kvinner og menn, men dette lot seg imidlertid ikke gjøre i 2021 fordi internasjonale turneringer er lagt til ulike tidspunkt for kvinner og menn, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

