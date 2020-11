Boasson Hagen klar for nivå to-lag

NTB Sport

Boasson Hagen har denne sesongen vært på utgående kontrakt med Team NTT og var nær etappeseier i Tour de France. Nordmannen har syklet for det sørafrikanske laget i seks sesonger.

Nederlandske medier meldte tirsdag at Boasson Hagen er klar for Total Direct Energie, noe han bekrefter overfor TV 2.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg til nye utfordringer. Jeg tror jeg overrasker mange med dette valget, sier Boasson Hagen.

I det franske laget vil han få selskap av meritterte ryttere som Niki Terpstra, Pierre Latour og Alexis Vuillermoz.

Til tross for at Total Direct Energie er et nivå to-lag, er det franske laget fast inventar i Tour de France og de største klassikerne.

(©NTB)