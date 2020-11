Østerrike-sjefen: – Har studert alle de norske spillerne intensivt

NTB Sport

Tirsdag stilte Foda til pressekonferanse foran kampen der østerrikerne vil klare seg med uavgjort for å vinne nasjonsligagruppen, uavhengig av hvilket resultat Uefa setter på Norges avlyste kamp mot Romania.

Østerrike-sjefen er ikke bekymret for at Norge stiller med 18 nye spillere, blant dem 13 debutanter.

– Vi har studert alle spillerne intensivt og analysert hva de kan spille. Vi har også analysert trener (Leif Gunnar) Smeruds tidligere formasjoner og måter å spille på, sier Foda.

Favoritt

– Det finnes mange forskjellige web-systemer man kan bruke til å studere spillere, og det har vi selvfølgelig benyttet oss av. Mats Møller Dæhli er for eksempel en spiller vi kjenner fra St. Pauli (nå Genk). Vi vet også at Smerud har snakket med Lars Lagerbäck, og vi har vurdert hvordan han kan finne på å stille opp, legger han til.

Foda erkjenner at østerrikerne er favoritter, men han kommer ikke til å undervurdere det norske laget.

– Det er viktig for oss å vinne kampen for å rykke opp til A-divisjonen. De norske spillerne er alle utenlandsproffer, og de har alle en god rolle i sine klubber. Vi må spille opp mot vårt beste, men jeg er sikker på at vi kan vinne, sier Foda.

Heldige som får spille

Timer før pressekonferansen ble den østerrikske befolkningen ilagt på portforbud på grunn av økt koronasmitte. Fotballherrene får likevel spille hjemmekamp onsdag.

– Hvert land har sine egne regler. Vi er veldig privilegerte i Østerrike som får trene og spille. Men det er selvfølgelig en vanskelig tid, og vi må gjøre det beste ut av det mens vi kan, sier Foda.

Han håper samtidig at man nærmer seg en mer normal situasjon i løpet av kort tid.

– Vi må selvfølgelig lytte til reglene som regjeringen har satt, men vi håper at vi vil komme i en normal situasjon i løpet av to-tre uker. Fotball er selvfølgelig veldig viktig, også i Østerrike, og vi ønsker å begeistre de unge fotballspillerne og alle som har fotballen som et viktig samlingspunkt.

(©NTB)