Sky Sports: Celtic tror på spill for Ajer og Elyounoussi lørdag

Det melder Sky Sports mandag. Den britiske TV-giganten viser til ikke navngitte kilder i den skotske storklubben.

Sky Sports hevder å kjenne til at Celtic-ledelsen er trygge på at Ajer og Elyounoussi vil kunne returnere til trening allerede denne uken og få klarsignal til å spille lørdagens kamp av skotske fotballmyndigheter.

Kanalen skriver også at kilder i klubben opplyser at Ajer og Elyounoussi "ikke er identifisert som nære kontakter" av virussmittede Omar Eladellaoui.

De to Celtic-spillerne skal i tillegg ha avgitt tre negative virustester etter at Elabdellaoui testet positivt.

Ajer og Elyounoussi er i likhet med lagkameratene satt i smittevernkarantene i tråd med norske smittevernregler. Samtidig ga kommunelege i Oslo, Tore W. Steen, spillerne tillatelse til å reise hjem til Skottland.

Med seg fikk de et skriftlig pålegg om å være i karantene i ti dager. Overfor Dagbladet har Steen vært klar på at spill til helgen vil være brudd på karantenereglene.

Mandag signaliserte samtidig toppfotballsjef Lise Klaveness til NTB at spillerne neppe kan straffes dersom de spiller før karanteneperioden utløper.

– Spillerne har ingen grunn til og skal ikke bryte regler, men norske myndigheters kompetanse og norske regelverks virkeområde stopper i dét spillerne drar ut av landet, sa hun.

– Hvis reglene i de landene tillater spill, så kan ikke det få noen konsekvenser for disse spillerne. Det er ikke sikkert rent arbeidsrettslig heller, at de kan nekte å spille overfor sin egen arbeidsgiver fordi de ønsker å følge et annet regelverk enn det som gjelder i landet, tilføyde NFF-toppen.

