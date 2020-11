Skadd stjerneduo sendt hjem fra Englands landslagsleir

NTB Sport

Det opplyser Englands fotballforbund (FA) på sitt nettsted.

Henderson ble byttet ut ved pause i 0-2-tapet mot Belgia søndag, mens Sterling ikke kunne spille kampen. Begge spillerne har returnert til klubbene sine, ifølge FA.

Englands landslagssjef Gareth Southgate forklarte etter Belgia-kampen at Henderson kjente noe i låret og ikke følte seg klar til å fortsette etter pause. Dersom kapteinen er ute av spill, er det nok en smell for et allerede svært skadeutsatt Liverpool-lag.

Det skal også dreie seg om lårproblematikk for Sterling. Det er ikke uaktuelt at de to spillerne kan rekke helgens Premier League-kamper, men de skal først undersøkes hos sine respektive klubber.

Manchester City spiller borte mot Tottenham lørdag, mens Liverpool tar imot Leicester dagen etter.

